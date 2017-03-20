Веснина: подавая на матч, подумала: «Я ни за что не проиграю этот гейм»

Россиянка Елена Веснина поделился эмоциями после победы в финале турнира в Индиан-Уэллсе над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
«Я просто старалась бороться, чтобы игра продолжалась как можно дольше. Я не хотела так просто отдать победу. Я говорила себе: „Ты уступаешь 1:4. Терять тебе нечего, просто сражайся за каждый гейм, старайся выиграть каждое очко, старайся заслужить каждое очко, потому что соперница так просто ничего не отдаст.
Я поговорила с мамой после игры, она сказала, что во втором сете у меня случился спад. Это правда. Я немного утратила свой бойцовский настрой, с которым выходила на каждый гейм. Я стала много ошибаться с первого и второго ударов. Столь длинных розыгрышей, как в первом сете, уже не было.
Она выиграла первый сет и вела 4:1 во втором, затем 4:2 в третьем. У неё было так много брейк-пойнтов. Пару раз она вела 30:0 на своей подаче, но мне удалось отыграться. Я не сдавалась и не думала о том, что матч подходит к концу. Я думала лишь о том, как вернуться в игру.
Когда я сделала брейк при 4:4 и отправилась подавать на матч, то подумала, что победу не отдам: «Я ни за что не проиграю этот гейм». Даже не знаю, как я смогла подать на матч, не нервничая. Я была очень спокойна и не боялась проиграть. Я просто старалась играть.
Я завоевала титул, думаю, это чудо для всех, в том числе и для меня. Перед началом турнира никто не думал, что я могу победить. Я сама не верила. Но постепенно я продвигалась всё дальше. Даже в финале я не была фаворитом. Но мне было всё равно. Я просто очень хотела выиграть титул», — цитирует Веснину официальный сайт тура.