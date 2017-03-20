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175 лет назад 2016
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Кузнецова: я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис

20 марта 2017, понедельник. 12:45. Теннис
Россиянка Светлана Кузнецова поделилась впечатлениями после поражения от своей соотечественницы Елены Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 4:6.

«Нужно сохранять позитивный настрой. Я дошла до финала — это здорово. Я проиграла матч, который должна была выиграть, но это теннис. Никто не умер, так что буду двигаться дальше. Я на правильном пути. Я играю лучше, выигрываю много матчей в двух сетах. Я настроена положительно.

Конечно, я расстроена поражением, но буду выше этого. Надеюсь, всё будет нормально», — цитирует Кузнецову официальный сайт тура.
Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Веснина Светлана Кузнецова
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