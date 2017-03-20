Чесноков: шансы Весниной на победу в Индиан-Уэллсе оценивались как 1 из 1000

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу Елены Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе над Светланой Кузнецовой со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
«На турнире в Индиан-Уэллсе Веснина показала свой лучший теннис, играла ровно и в конце концов победила. Хотя перед началом соревнования фаворитками считались Симона Халеп и Каролина Плишкова. У остальных, в том числе и у Лены, шансы оценивались как один из тысячи. Уже в первом матче Веснина встретилась с Шелби Роджерс, которой проиграла в прошлом году дважды. Потом Лена просто снесла Анжелику Кербер – 6:3, 6:3 и обыграла Винус Уильямс.
Что касается финального матча, то перед игрой думал, что у Кузнецовой шансов чуть больше. И во втором сете, когда Кузнецова вела 4:1, титул Светлане был практически обеспечен. После этого Елена мобилизовалась и стала играть жёстче и острее и в итоге победила. Я очень доволен. Уже выход в финал Весниной – большое достижение. Но выиграть супердевятку – с ума сойти», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.