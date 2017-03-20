Тарпищев: Веснина переломила ход матча, когда Кузнецова «поднаелась» игрой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Елены Весниной в финале турнира в Индиан-Уэллсе над Светланой Кузнецовой со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4.
«Я считал, что шансов на победу чуть больше у Светланы Кузнецовой. Елена Веснина была лучше готова физически и за счёт этого победила. Кузнецова вела во втором сете 4:1 и уже «поднаелась» игрой. Именно за счёт этого фактора Весниной удалось переломить ход поединка. В целом игра была хорошая, встречались два равных соперника, каждый со своими козырями.
Елена Веснина в первом сете очень удачно подавала первым мячом – 77%, очень высокий показатель. Светлана Кузнецова побеждала за счёт розыгрыша мячей, а Веснина нивелировала это за счёт подачи. Она играла плоскими ударами и довольно агрессивно. А вот Кузнецова не смогла проявить вариативность и разнообразие у задней линии из-за первой подачи соперницы. Качели были в первом сете, который выиграла Светлана. Она же имела преимущество во втором, когда первая подача у Весниной снизилась, а у неё улучшилась. Но Кузнецовой не позволили физические кондиции развить своё преимущество.
В третьем сете обе теннисистки почувствовали усталость, и начались качели. Нервная система лихорадила обеих девушек. Игра была красивая и мощная, но из-за усталости было и много брака. По сути, могла выиграть любая из наших девочек, но победу одержала Веснина, с чем я её поздравляю. Это был красивый финал, и наши теннисистки подарили нам настоящий теннисный праздник», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.