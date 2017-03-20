Тарпищев: планируем, что Касаткина, Павлюченкова и Веснина сыграют с Бельгией

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о формировании состава на матч плей-офф Мировой группы Кубка Федерации с командой Бельгии. Ранее появилась информация, что противостояние пройдёт в МСА «Лужники» 22-23 апреля.
«Мы реально планируем, что на Кубке Федерации выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова и Елена Веснина. Плюс кто-то из наших молодых теннисисток. Сейчас всё находится на стадии переговоров, но предварительный вариант именно такой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.