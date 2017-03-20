Веснина: считаю, что мы с Екатериной Макаровой универсалы

Победительница турнира в Индиан-Уэллсе в одиночном разряде, олимпийская чемпионка в паре с Екатериной Макаровой россиянка Елена Веснина считает себя универсальным игроком.
«Я проделала огромный путь. Даже когда я была 15-й ракеткой мира, президент российской Федерации тенниса говорил: «Она хороший парный игрок. И всё». И я думала: «Ладно. Я хорошая парница».
Я играю в финале турнира в Индиан-Уэллсе, но всё равно была только хорошим парным игроком. Я обсуждала это со своей напарницей Екатериной Макаровой, мы говорили о том, что о нас говорят только как о паре. И я сказала ей: «Катя, это неправильно. Я считаю, что мы универсалы».
Если у тебя хорошо получается играть и в паре, и в одиночке, это великолепно! Это замечательно, что ты можешь быть в топ-20 в одиночке и в топ-10 в парном разряде. Я считаю, что мы универсалы. Это точное слово для нас. На корте мы умеем всё. И я думаю, болельщикам тоже интересно то, что мы можем успешно выступать в обоих разрядах.
В последние годы я прибавила в одиночном разряде. Я это чувствую. Я чувствую, что стала старше, взрослее, спокойнее на корте и начала осознавать, что могу сделать больше, чем раньше, что могу играть лучше. Мой тренер, мой отец, всегда говорил мне: «Тебе просто нужно верить в себя и не унывать после поражений», — приводит слова Весниной официальный сайт WTA.