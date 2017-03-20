Квитова уже использует раненую руку в повседневной жизни

Восстановление двукратной победительницы Уимблдонского турнира, чешской теннисистки, подвергшейся в декабре 2016 года вооружённому нападению, проходит без осложнений. Спортсменка был ранена ножом в левую руку. Восстановление после операции, по прогнозам врачей, займёт полгода.«Петра уже без проблем использует повреждённую руку в повседневной жизни. Рука, конечно, ослабла, остались шрамы, но на первый взгляд не видно, что она была ранена», — приводит слова представителя теннисистки Карела Тейкала AFP.До выхода на корт ещё далеко. После того как связки срослись, нужно восстановить подвижность мышц, разработать руку и только потом взять ракетку.