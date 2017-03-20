Кравчук может сыграть с Федерером во втором круге турнира в Майами

Стала известна сетка мужского турнира в Майами . Первый номер посева в отсутствие британца Энди Маррея и серба Новака Джоковича, отказавшихся от участия в турнире, получил швейцарец Станислас Вавринка. Второй ракеткой соревнований стал японец Кей Нисикори.
В основной сетке четверо россиян. Андрей Кузнецов в первом круге встретится с Денисом Истоминым из Узбекистана, Карен Хачанов сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом, Андрей Рублёв – с немцем Флорианом Майером. Константин Кравчук начнёт турнир матчем с победителем квалификации. В случае успеха во втором круге россиянина будет ждать швейцарец Роджер Федерер (4).