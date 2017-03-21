Потапова: рада, что одержала свою первую победу в Майами, моём любимом городе

15-летняя россиянка Анастасия Потапова поделилась впечатлениями после выхода во второй круг квалификации на турнире в Майами Накануне она в трёх сетах обыграла гречанку Марию Саккари со счётом 6:4, 0:6, 7:6 (7:2).
«Мне нравится играть в эмоциональный теннис, иногда — в забавный теннис, вроде того, когда игрок просит ребёнка выйти на корт и сыграть вместо него.
Сегодня я была полна энергии и просто очень хотела победить. Перед матчем я ощущала небольшое давление и нервничала. В третьем сете я подумала: „Давай, ты можешь сделать это“. Я очень рада, что смогла победить. Со мной здесь большая команда: мой тренер Ирина Доронина, а также спарринг-партнёр Никита Зимин и мой агент Александр Островский. Жена Никиты Лина также следила за моей игрой.
Я очень рада, что одержала свою первую победу в Майами, моём любимом городе. Кажется, впервые я побывала здесь пять лет назад. Я сыграла на турнире Eddie Herr и выиграла его. Остались приятные воспоминания. Мне очень нравится местная атмосфера, погода и корты. В общем, всё. Местный турнир также станет моим любимым», — цитирует Потапову официальный сайт тура.