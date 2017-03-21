Веснина: случались моменты, когда я не была уверена, стоит ли дальше выступать

Россиянка Елена Веснина, ставшая победительницей турнира в Индиан-Уэллсе, призналась, что некоторое время назад вообще сомневалась, стоит ли продолжать выступать в одиночном разряде.
«Случались моменты, когда я не была уверена, стоит ли продолжать выступать или как нужно играть. Но мне помогло выступление в парном разряде. Я продолжала выигрывать титулы и играть в финалах. Прошлый год получился удивительным. Моя мечта сбылась. Олимпийские золото, Итоговый чемпионат, полуфинал Уимблдона. Это было самое важное. Даже перед Уимблдоном я сыграла в финале Чарльстона, дойдя из квалификации. Я обыграла ряд очень сильных соперниц вроде Винус. Я знала, что могу побеждать топ-игроков. Знала, что во мне это есть, нужно лишь дать этому свободу и показать всем», — цитирует Веснину официальный сайт тура.