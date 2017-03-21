Веснина: рейтинг меня будет интересовать только тогда, когда стану первой в мире

Россиянка Елена Веснина, одолевшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе свою соотечественницу Светлану Кузнецову со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4, призналась, что с годами стала действовать гораздо рассудительнее и что не обращает большого внимания на своё место в рейтинге.
«Мои достижения — результат многолетней работы. Меня закаляли и обидные проигрыши, которые сделали меня сильнее. Теперь у меня за плечами колоссальный опыт. Я стала действовать на корте рассудительнее, глубже и детальнее разбирать каждый матч, тщательнее просматривать своих соперниц. Год назад я хоть и неудачно выступила в Индиан-Уэллсе, зато на следующем турнире в Майами пробилась в основную сетку и дошла до третьего круга, обыграв Винус Уильямс. Тогда меня остановила только британка Йоханна Конта.
Я никогда не зацикливалась на рейтинге и не занималась подсчётом очков. Меня всегда волновали только титулы и победы над игроками из первой десятки. Я ставлю перед собой глобальные цели, а рейтинг меня будет интересовать только тогда, когда стану первой в мире. Лидерство в табели о рангах — это очень круто, об этом мечтают все, как, впрочем, и о триумфах на подобных соревнованиях и турнирах „Большого шлема“.
Сейчас просто хочу сохранить свой теннис, продолжать играть столь же успешно и обыгрывать сильных игроков. Хочу выигрывать титулы и войти в десятку — это основная цель на сезон. Но её всегда можно подкорректировать, аппетит приходит во время еды. Главное — здоровье и немного удачи», — цитирует Веснину RT.