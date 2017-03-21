Карреньо-Буста: невозможно быть похожим на Надаля, он уникальный талант

19-я ракетка мира испанецпризнался, что для него источником вдохновения служит его соотечественник«Рафа — один из лучших игроков в истории, и мне повезло быть его соотечественником и иметь возможность общаться с ним в раздевалке, во время матчей в парном разряде и Кубке Дэвиса. Смотря на него, воспринимаешь моменты, о которых стоит задумываться.Я понимаю, что невозможно быть похожим на него, поскольку он уникальный талант, который если и появится ещё когда-нибудь, то только через много лет. Однако можно стремиться к его работоспособности и подходу к тренировкам», — приводит слова Карреньо-Бусты Tennis Actu.