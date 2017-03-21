Герой Уимблдона-2016 Маркус Уиллис стал отцом

407-я ракетка мира британец, чья победа над литовцем Ричардасом Беранкисом на Уимблдоне была признана АТР главной сенсацией года, стал отцом. Супруга 26-летнего теннисистародила дочь, которую решили назвать Марта Мэй.Подробности о сказочном выступлении Уиллиса на Уимблдоне-2016 вы можете прочитать на «Чемпионате»: