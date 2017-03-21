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175 лет назад
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Герой Уимблдона-2016 Маркус Уиллис стал отцом
21 марта 2017, вторник. 20:41.
Теннис
407-я ракетка мира британец
Маркус Уиллис
, чья победа над литовцем Ричардасом Беранкисом на Уимблдоне была признана АТР главной сенсацией года, стал отцом. Супруга 26-летнего теннисиста
Дженни
родила дочь, которую решили назвать Марта Мэй.
Подробности о сказочном выступлении Уиллиса на Уимблдоне-2016 вы можете прочитать на «Чемпионате»:
Крепкий орешек: в главной роли Маркус Уиллис
.
Источник:
«Чемпионат»
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Новости. Теннис
21 марта 2017, вторник
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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