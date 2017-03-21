Квитова: делаю всё, чтобы у меня появился ещё один шанс в теннисе

Чешская теннисисткарассказала о ходе восстановления после травмы руки. В декабре 2016 года двукратная чемпионка Уимблдона подверглась нападению, в результате которого была ранена в левую руку.«Всем привет! Хотела поздороваться, потому что время летит быстро. Уже прошло три месяца с тех пор, как на меня напали. Хочу сообщить, что я очень усердно работаю над своим восстановлением. Я по-прежнему не могу сказать, когда вернусь на корт. Могу только заявить, что теннис является огромной мотивацией для меня. За это время вне корта я поняла, как мне нравится принимать вызовы.Мои взгляды на жизнь серьёзно изменились. Я делаю всё, чтобы у меня появился ещё один шанс в теннисе. Большое спасибо за поддержку. Надеюсь, скоро увидимся», — написала Квитова на своей странице в сети «Инстаграм».