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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кузнецова сыграет с Минэллой, а Кербер — с Инъин во 2-м круге турнира в Майами

21 марта 2017, вторник. 22:03. Теннис
Мэнди Минелла из Люксембурга в первом круге турнира в Майами победила чешку Кристину Плишкову со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:5. Следующей оппоненткой 31-летней спортсменки, занимающей 74-е место в рейтинге WТА, станет россиянка Светлана Кузнецова (7).

Первая ракетка мира немка Анжелика Кербер (1) за выход в третий круг поспорит с китаянкой Дуань Инъин, одолевшей немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (8:6), 6:3, а третья сеяная румынка Симона Халеп (3) начнёт выступление поединком с японкой Наоми Осакой, победившей словачку Кристину Кучову — 6:2, 6:3.

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 19:10 МСК
Мэнди
Минелла
Кристина
Плишкова
7:6 5:7 7:5

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 18:10 МСК
Дуань
Инъин
Лаура
Зигемунд
7:6 6:3

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 20:20 МСК
Кристина
Кучова
Наоми
Осака
2:6 3:6
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Анжелика Кербер Светлана Кузнецова Симона Халеп
Новости. Теннис
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