Кис сразится с Голубич, В. Уильямс — с Хаддад-Майя во 2-м круге турнира в Майами

На турнире в Майами завершились несколько матчей первого круга в женском одиночном разряде. Во второй раунд вышла швейцарка Виктория Голубич, которая добыла волевую победу над теннисисткой из Болгарии Цветаной Пиронковой — 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Следующей соперницей Голубич станет американка Мэдисон Кис (8).
Во второй круг пробились также бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (WC), которая сразится ещё с одной участвующей в турнире американкой — Винус Уильямс (11), китаянка Пэн Шуай, украинка Катерина Бондаренко, шведка Юханна Ларссон и немка Карина Виттёфт.