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Кис сразится с Голубич, В. Уильямс — с Хаддад-Майя во 2-м круге турнира в Майами

22 марта 2017, среда. 02:24. Теннис
На турнире в Майами завершились несколько матчей первого круга в женском одиночном разряде. Во второй раунд вышла швейцарка Виктория Голубич, которая добыла волевую победу над теннисисткой из Болгарии Цветаной Пиронковой — 3:6, 6:1, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. Следующей соперницей Голубич станет американка Мэдисон Кис (8).

Во второй круг пробились также бразильянка Беатрис Хаддад-Майя (WC), которая сразится ещё с одной участвующей в турнире американкой — Винус Уильямс (11), китаянка Пэн Шуай, украинка Катерина Бондаренко, шведка Юханна Ларссон и немка Карина Виттёфт.
Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 20:30 МСК
Виктория
Голубич
Цветана
Пиронкова
3:6 6:1 6:1

Майами 2017 . 1-й круг
22 марта 2017 года, среда. 00:20 МСК
Беатрис
Хаддад-Майя
Леся
Цуренко
3:2 Rt

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 23:35 МСК
Пэн
Шуай
Данка
Ковинич
6:2 Rt

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 22:40 МСК
Катерина
Бондаренко
Паула
Бадоса-Хиберт
6:4 7:5

Майами 2017 . 1-й круг
21 марта 2017 года, вторник. 21:50 МСК
Юханна
Ларссон
Моника
Никулеску
6:3 6:1

Майами 2017 . 1-й круг
22 марта 2017 года, среда. 00:55 МСК
Карина
Виттёфт
Николь
Гиббз
6:3 6:3
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Винус Уильямс Катерина Бондаренко Леся Цуренко Мэдисон Кис Цветана Пиронкова Юханна Ларссон
Новости. Теннис
22 марта 2017, среда
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