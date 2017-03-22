Макарова и Веснина встретятся с Калашниковой и Мухаммад на турнире в Майами

Стала известна сетка турнира в Майами в женском парном разряде. Первый номер посева получили американка Бетани Маттек-Сэндс и чешка Люси Шафаржова. Они стартуют матчем с сербкой Еленой Янкович и американкой Тэйлор Таунсенд.
Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош встретятся с хорваткой Айлой Томлянович и британкой Хитер Уотсон (WC).
Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович сыграют с австралийкой Дарьей Гавриловой и британкой Йоханной Контой.
Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина (2) сыграют с грузинкой Оксаной Калашниковой и американкой Айшей Мухаммад.