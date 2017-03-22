Веснина: хотелось бы отобраться на Итоговый чемпионат WTA

Россиянка Елена Веснина, одолевшая в финале турнира в Индиан-Уэллсе свою соотечественницу Светлану Кузнецову со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:4, призналась, что хотела бы попасть на Итоговый чемпионат WTA. В чемпионской гонке она занимает шестую строчку.
«Так высоко подняться в чемпионской гонке я не ожидала. Конечно, ты тренируешься, готовишься, работаешь много лет, идёшь к цели, но тяжело это реализовать.
Раз год начался так успешно для меня, то, конечно, хотелось бы продолжать в том же духе. Хотелось бы показывать хороший теннис, чтобы результаты были стабильными. Если будут игра и результаты, будут победы. Тогда можно отобраться и на итоговый турнир, этого и хотелось бы добиться», — цитирует Веснину «Р-Спорт».