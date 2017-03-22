Эверт: думаю, проблемы Кербер в этом сезоне — в её голове

18-кратная победительница соревнований «Большого шлема»оценила выступление первой ракетки мира немкив этом сезоне и посоветовала ей действовать агрессивнее.«Не думаю, что сейчас у Кербер проблемы с игрой. Играя точно так же, она победила на Australian Open и US Open. Думаю, всё дело в её голове. Нужно адаптироваться к тому, что ты являешься первой ракеткой мира и мишенью для всех. Важно продолжать играть с тем же бесстрашием, которое позволило ей подняться на вершину. Раньше она больше рисковала и играла активнее. Её подача была мощнее, в том числе вторая.В этом году она вернулась к игре, которую показывала два года назад, когда входила в топ-5, но не была первой ракеткой мира.Ей нужно делать то же, что сейчас пытается делать Возняцки: больше рисковать и играть агрессивнее. Их игра похожа в плане действий обороны и контратак. Активная игра с начала встречи противоречит их природе, но им нужно этому учиться», — цитирует Эверт ESPN.