Халеп: Весниной уже за 30, так что у меня ещё есть время, не так ли?

Румынка Симона Халеп оценила своё состояние перед стартом на турнире в Майами и призналась, что её вдохновила победа россиянки Елены Весниной на соревнованиях в Индиан-Уэллсе
«Вчера я впервые за два месяца поработала на беговой дорожке, так что очень рада. Я могу тренироваться усердно и сегодня работала два часа, не испытывая боли. Чувствую себя гораздо лучше, чем на прошлой неделе. Я поняла, что должна защищать своё тело, чтобы предотвращать травмы, и делаю определённые упражнения. Я делала их каждый день, и они уже мне надоели, но останавливаться нельзя. Это рутина, и если она помогает, то я не остановлюсь.
Я не помню, когда впервые побывала в Майами, может, пять-шесть лет назад. Мне нравится погода. Она здесь идеальная. Мне нравится здесь. Местный турнир просто прекрасен. Здесь выступают и мужчины и женщины, так что получается смешанный турнир. Сейчас я больше могу наслаждаться соревнованиями, потому что здорова и могу играть. Я выкладываюсь по полной в каждом моменте.
Я смотрю матчи в своей комнате, когда нечего делать и уже вся работа на корте завершена. Мне нравится смотреть теннис ради интереса.
Елена Веснина здорово сыграла в Индиан-Уэллсе. Она великолепная теннисистка. Она выигрывала турниры „Большого шлема“ в паре, так что она игрок высокого уровня. Ей уже за 30, мы видим, что игроки в этом возрасте выступают лучше, чем раньше. Так что у меня ещё есть время, не так ли?
В прошлом году я думала, что впереди у меня ещё много лет карьеры. Это немного расслабляет. В начале карьеры я думала, что буду выступать до 28, в прошлом году говорила о 30, а сейчас думаю о 32», — цитирует Халеп официальный сайт тура.