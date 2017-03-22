Минелла: в матче с Кузнецовой мне будет тяжело, так как она в прекрасной форме

Представительница Люксембурга Мэнди Минелла прокомментировала свою победу над чешкой Кристиной Плишковой на старте турнира в Майами со счётом 7:6 (7:4), 5:7, 7:5 и поделилась ожиданиями от встречи с россиянкой Светланой Кузнецовой
«Я знала, что матч будет сложным. Я уже встречалась с Кристиной один или два раза. Я знала, что она очень хорошо подаёт, играет активно. Мне было нелегко принимать её первую подачу. На корте было настоящее сражение. Я очень рада, что всё же смогла победить.
В последнее время я нахожусь в неплохой форме и могу выдерживать долгие матчи. Сегодня я испытывала трудности из-за жары. Приходилось очень много бегать. Было немало долгих розыгрышей.
В матче с Кузнецовой мне будет тяжело, потому что она в прекрасной форме. На минувшей неделе она дошла до финала в Индиан-Уэллсе. Думаю, она будет готова к матчу. Я постараюсь сыграть как можно лучше и буду бороться», — цитирует Минеллу официальный сайт тура.