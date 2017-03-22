Эррани: травмы — это хуже, чем поражения в матчах

Итальянка Сара Эррани поделилась впечатлениями после победы в первом круге турнира в Майами над швейцаркой Белиндой Бенчич со счётом 6:3, 4:6, 6:3 и оценила свою следующую соперницу — китаянку Чжан Шуай.
«Был период, когда я не могла принимать участие в большом количестве турниров. Конечно, было нелегко находиться дома, когда проходили все эти крупные соревнования. Травмы — это хуже, чем поражения в матчах. Я очень рада сейчас быть здесь, тренироваться, улучшать свою форму и игру и просто иметь возможность выходить на корт.
Сегодня я старалась бороться за каждое очко и агрессивнее действовать на своей подаче. Я пыталась заставлять соперницу много двигаться по корту. Это была моя стратегия. Она хорошо подходила к мячу и не давала мне играть так, как хотелось бы. Но физически я была хорошо готова и двигалась отлично.
Чжан Шуай — хорошая теннисистка. За последние годы она смогла прибавить, так что мне будет нелегко. Но я рада, что просто могу играть», — цитирует Эррани официальный сайт тура.