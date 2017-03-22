Кербер: давление от того, что я первая ракетка мира, больше не ощущается

Немка Анжелика Кербер призналась, что больше не ощущает давления от того, что является первой ракеткой мира.
«Думаю, нельзя провести весь год на топ-уровне. Всегда будут взлёты и падения. В прошлом году у меня было то же самое, но я не обращала на это большого внимания. Я всё ещё отлично себя чувствую на корте. Важно просто выходить и показывать свой лучший теннис. В матчах со мной соперницам нечего терять. Это совершенно новая ситуация для меня. Это отличное испытание, но я к нему готова.
Давление от того, что я первая ракетка мира, больше не ощущается. Скорее, это мотивирует вновь демонстрировать свой теннис. Я уже знакома с ситуацией, важно лишь бороться и стараться вернуть прежние ощущения», — цитирует Кербер официальный сайт тура.