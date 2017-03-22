Мугуруса: турнир в Майами — особенный для меня, здесь состоялся мой прорыв

Испанка Гарбинье Мугуруса рассказала, почему считает турнир в Майами особенным для себя. Во втором круге уроженка Каракаса встретится с победительницей матча Кристина Макхэйл (США) — Анника Бек (Германия).
«Турнир в Майами — особенный для меня, так как здесь состоялся мой прорыв. Я получила „уайлд кард“ и дошла до четвёртого круга, обыграв двух теннисисток из топ-10. Это было поразительно. К тому же мне нравятся латиноамериканцы, так что здесь чувствую себя как дома.
До того как получила „уайлд кард“, я в Майами вообще не бывала. Помню, как следила за звёздами тенниса тех лет, когда сама выступала на турнирах рангом ниже. Я никогда этого не забуду», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.