Плишкова: надеюсь, в этом году я не проиграю в первом же матче в Майами

Чешка Каролина Плишкова поделилась своими ожиданиями от турнира в Майами. Во втором круге уроженка Лоуни сразится с победительницей матча Мэдисон Бренгл (США, Q) — Елена Остапенко (Латвия).
«В прошлом году я также дошла до полуфинала в Индиан-Уэллсе, а в Майами проиграла в первом же матче. Хотелось бы теперь изменить ситуацию. Я знаю, что, добившись хорошего результата на одном турнире, начинаю испытывать трудности на следующем.
Конечно, времени для тренировок было не так много, как хотелось бы, но у меня ещё есть время. Я стартую в четверг, так что постараюсь быть готовой. Думаю, в этом году я нахожусь в хорошей форме. Надеюсь, в этот раз я в первом матче не проиграю», — цитирует Плишкову официальный сайт тура.