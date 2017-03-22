Надаль: я не одержим победой в Майами, но выиграть титул хотелось бы

Испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от турнира в Майами. Во втором круге он сразится с победителем матча Кристиан Харрисон (США, Q) — Дуди Села (Израиль).
«Как все знают, сезон — длинный и турниров будет много. Джоковича и Маррея здесь нет, но зато есть много других великолепных теннисистов. Я не одержим победой в Майами, но хотелось бы добавить этот титул в список моих трофеев. Возможности не будут появляться вечно, но хотелось бы, чтобы в будущем они ещё были. У меня было четыре шанса, и дважды я был очень близок к победе. Обычно, если у тебя есть такие шансы, нужно их использовать.
Я хорошо себя чувствую, уверенно начал год. Я чувствовал, что в каждом матче играл отлично. Теперь у меня есть ещё одна возможность. Надеюсь, я буду готов», — цитирует Надаля официальный сайт тура.