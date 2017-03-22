Вавринка: конечно, у Федерера есть шансы вновь стать первой ракеткой мира

Швейцарец Станислас Вавринка, проигравший в финале турнира категории «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе своему соотечественнику Роджеру Федереру со счётом 4:6, 5:7, выразил восхищение успехами своего соотечественника и предположил, что тот может побороться за первую строчку рейтинга ATP.
«Я доволен своими результатами. Конечно, в финале я был расстроен, но Роджер играл слишком хорошо. Финал получился отличный. В целом я сейчас уверен в своей игре. Выход в финал „Мастерса“ — это прекрасный результат, однако в Майами условия будут другими. Нужно оценить своё состояние после первых тренировок здесь. Надеюсь, я смогу добиться хорошего результата.
Сейчас успехи Роджера уже не удивляют. Конечно, видеть, как он великолепно двигается в таком возрасте, — это поразительно. Скоро мне будет 32, приятно, что и я ещё могу быть в топ-группе. Просто поразительно, насколько здорово Федерер играет после шести месяцев отсутствия из травм. Его победа на Australian Open была особенной. Уверен, что этот год для тенниса будет замечательным.
Конечно, у Роджера есть шансы вновь стать первой ракеткой мира. Он выиграл турнир „Большого шлема“, победил на „Мастерсе-1000“. Но также будет интересно посмотреть, насколько здорово будет играть Рафа. Вскоре после травм вернутся Энди и Новак, так что год для болельщиков будет интересным», — цитирует Вавринку официальный сайт тура.