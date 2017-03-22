Цибулкова: Шарапова, как и все, кто попался на допинге, должна начинать с нуля

Словацкая теннисистка Доминика Цибулкова, находясь на турнире в Майами, в очередной раз раскритиковала решение организаторов турнира в Штутгарте пригласить россиянку Марию Шарапову, несмотря на то, что дисквалификация экс-первой ракетки мира за употребление мельдония истекает через два дня после официального старта соревнований.
«Я не думаю, что это правильно, но что мы можем поделать? К старту турнира она ещё будет дисквалифицирована, но сможет спокойно приехать на корт. Это довольно странно. Мне это кажется ненормальным. Я говорила с некоторыми другими теннисистками – никто этого не понимает, но не мы решаем. Все, кто принимает решение в таких случаях, должны знать правила и делать всё правильно. Дело не именно в ней — все, кто попался на допинге, должны начинать с нуля», – приводит слова Цибулковой Daily Mail.