Раонич: надеюсь, смогу показать в Майами более высокие результаты, чем раньше

Пятая ракетка мира канадец Милош Раонич, который сыграет на турнире в Майами после травмы подколенного сухожилия, поделился ожиданиями от турнира.
«Я не первый раз участвую в этом турнире и знаю, что для успешной игры на этих кортах нужен опыт. Надеюсь, что смогу показать более высокие результаты, чем раньше.
Проблемы со здоровьем у меня то более серьёзные, то не очень, но в любом случае я просто стараюсь принимать правильные решения, когда есть выбор, и с каждой неделей играть всё лучше. У меня часто бывают травмы, так что я стараюсь во всём проявлять осторожность, хотя это, конечно, досадно», — приводит слова Раонича официальный сайт АТР.