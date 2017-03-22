Шарапова: уважаю других теннисисток, но не напрашиваюсь им в друзья

Россиянкав интервью Vanity Fair, фрагменты которого приводит Marca, рассказала об истории с мельдонием и ожиданиях от возвращения на корт, где не все будут ей рады.«Я играла в теннис с такой страстью и любовью, что сначала даже не понимала, как люди поверили в то, что я решила пойти лёгким путем. Что бы я изменила в этой истории? Если бы была возможность вернуться назад и что-то изменить, то я бы сменила врача в своём штабе на того, который вовремя обратил бы моё внимание на включение мельдония в список запрещённых препаратов. Но я с самого начала взяла всю ответственность на себя.Я уважаю других теннисисток, потому что понимаю их жизнь и знаю, чем они жертвуют ради игры в теннис, но я не напрашиваюсь им в друзья. Я буду вести себя профессионально, когда вхожу в раздевалку или иду на корт, я буду делать свою работу. Но если мне что-то скажут о допинге, о том, что я не профессионал, как они, мне будет больно, но я стерплю, смогу выдержать.Если бы боялась провала, я бы не вернулась. Никто не говорил мне: «Мария, нужно вернуться в апреле». Можно было выбирать. Если не выиграю первый же матч, это не провал. Я выиграла сотни матчей. Важна игра сама по себе. Когда я буду готова закончить, я пойму это», — цитирует Шарапову Vanity Fair.