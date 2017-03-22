Шведова обыграла Янкович на турнире в Майами, прервав серию из 8 поражений

Выступающая за Казахстан Ярослава Шведова в трёх сетах обыграла сербку Елену Янкович в матче первого круга турнира в Майами со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3). Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут. С матчбола спаслась Ярослава и выиграла этот непростой и равный матч. Всё решилось на тай-брейке, где свои шансы растеряла Янкович из-за трёх двойных ошибок подряд. За матч Шведова три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету Янкович 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 4 брейка.
Для Шведовой это первая победа в году после серии из 8 поражений. Во втором круге Ярослава встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (17). У Янкович это второе поражение подряд с матчбола.