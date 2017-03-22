Фоньини сыграет с Соузой, Шарди — с Чиличем во втором круге турнира в Майами

Итальянец Фабио Фоньини в первом круге турнира в Майами в двух сетах обыграл американца Райана Харрисона со счётом 6:4, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. Фоньини дважды подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Харрисона 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 брейка. Во втором круге Фоньини сыграет с португальцем Жоау Соузой (30).
В другом матче француз Жереми Шарди в двух сетах обыграл аргентинца Факундо Багниса со счётом 6:2, 6:2. Во втором круге Шарди встретится с хорватом Марином Чиличем (7).