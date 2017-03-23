На турнире в Майами Шафаржова сыграет с Гавриловой, Маттек-Сэндс — со Свитолиной

Чешка Люси Шафаржова в двух сетах взяла верх над Яниной Викмайер из Бельгии в матче первого круга турнира в Майами со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 56 минут. Шафаржова 6 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Викмайер 5 эйсов, 5 двойных ошибок и 3 брейка. Во втором круге Шафаржова сыграет с представляющей Австралию Дарьей Гавриловой (23).
В другом матче американка Бетани Маттек-Сэндс (WC) в трёх сетах одолела чешку Катержину Синякову со счётом 6:3, 4:6, 6:4. Во втором круге Маттек-Сэндс встретится с украинкой Элиной Свитолиной (9).