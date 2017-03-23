Во 2-м круге турнира в Майами Пэр сыграет с Куэвасом, Янг — с Пуи

Француз Бенуа Пэр в двух сетах обыграл словака Мартина Клижана в первом круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 42 минуты. Пэр 9 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4. На счету Клижана 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк. Во втором круге Пэр сыграет с Пабло Куэвасом из Уругвая (21).
В другом матче американец Дональд Янг в трех сетах взял верх над немцем Дастином Брауном со счётом 6:3, 1:6, 6:2. Матч продолжался 1 час 18 минут. Во втором круге Янг сыграет с французом Люкой Пуи (11).