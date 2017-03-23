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03:25
Андерсон стал соперником Нисикори по второму кругу «Мастерса» в Майами
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Цибулкова: Шарапова, как и все, кто попался на допинге, должна начинать с нуля
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Шарапова: уважаю других теннисисток, но не напрашиваюсь им в друзья
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Гёргес стала соперницей Суарес-Наварро по второму кругу турнира в Майами
23 марта 2017, четверг. 05:18.
Теннис
В матче первого круга турнира в Майами (США) немка
Юлия Гёргес
победила хозяйку соревнований
Элисон Риске
со счётом 7:5, 6:3.
Следующей соперницей Юлии будет испанка
Карла Суарес-Наварро
, посеянная под 20-м номером.
Майами 2017 . 1-й круг
23 марта 2017 года, четверг. 03:45 МСК
Юлия
Гёргес
Элисон
Риске
7:5
6:3
Майами 2017 . 1-й круг
23 марта 2017 года, четверг. 01:40 МСК
Ализе
Корне
Александра
Саснович
4:6
6:1
4:6
Майами 2017 . 1-й круг
23 марта 2017 года, четверг. 02:20 МСК
Шелби
Роджерс
Марина
Эракович
4:6
6:3
7:6
Источник:
«Чемпионат»
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Теги
Карла Суарес-Наварро
Юлия Гёргес
Новости. Теннис
23 марта 2017, четверг
05:18
Гёргес стала соперницей Суарес-Наварро по второму кругу турнира в Майами
03:25
Андерсон стал соперником Нисикори по второму кругу «Мастерса» в Майами
03:20
Лепченко победила Дэвис и сыграет с Возняцки во втором круге в Майами
02:22
Хаас сделал селфи с игуаной, вышедшей на корт в матче с Веселы
02:05
Села сыграет с Надалем, Троицки — с Раоничем во втором круге турнира в Майами
01:39
Бушар, Уотсон и Петкович проиграли на старте турнира в Майами
00:57
Во 2-м круге турнира в Майами Пэр сыграет с Куэвасом, Янг — с Пуи
00:07
На турнире в Майами Шафаржова сыграет с Гавриловой, Маттек-Сэндс — со Свитолиной
22 марта 2017, среда
22:10
Фоньини сыграет с Соузой, Шарди — с Чиличем во втором круге турнира в Майами
21:01
Шведова обыграла Янкович на турнире в Майами, прервав серию из 8 поражений
20:08
Шарапова: уважаю других теннисисток, но не напрашиваюсь им в друзья
19:30
Раонич: надеюсь, смогу показать в Майами более высокие результаты, чем раньше
19:06
Линетт заменит Беллис в основной сетке турнира в Майами
18:20
Текстовая онлайн-трансляция матча Янкович — Шведова в Майами
17:30
Цибулкова: Шарапова, как и все, кто попался на допинге, должна начинать с нуля
16:39
Началась продажа билетов на матч Кубка Федерации Россия — Бельгия
16:35
Нисикори: в Майами я могу расслабиться и чувствовать себя как дома
16:14
Вавринка: конечно, у Федерера есть шансы вновь стать первой ракеткой мира
15:54
Надаль: я не одержим победой в Майами, но выиграть титул хотелось бы
15:41
Плишкова: надеюсь, в этом году я не проиграю в первом же матче в Майами
15:01
Азаренко продемонстрировала свою форму спустя три месяца после родов
14:40
Мугуруса: турнир в Майами — особенный для меня, здесь состоялся мой прорыв
14:25
Цибулкова: матч с Дементьевой в Майами стал поворотным моментом моей карьеры
13:19
Кербер: давление от того, что я первая ракетка мира, больше не ощущается
13:10
Кузнецова: до 14 лет я не очень любила теннис
12:31
Эррани: травмы — это хуже, чем поражения в матчах
12:26
Минелла: в матче с Кузнецовой мне будет тяжело, так как она в прекрасной форме
11:36
Халеп: Весниной уже за 30, так что у меня ещё есть время, не так ли?
11:14
Эверт: думаю, проблемы Кербер в этом сезоне — в её голове
10:30
Веснина: хотелось бы отобраться на Итоговый чемпионат WTA
10:16
Рублёв на турнире в Майами сыграет в паре с М. Имером
09:57
Вихлянцева и Калинская вошли в предварительный состав сборной России на матч КФ
09:44
Макарова и Веснина встретятся с Калашниковой и Мухаммад на турнире в Майами
09:14
Кравчук в первом круге турнира в Майами встретится с Тиафо
09:11
Саснович сыграет с Корне в первом круге турнира в Майами
09:09
Флипкенс вышла во второй круг турнира в Майами
02:24
Кис сразится с Голубич, В. Уильямс — с Хаддад-Майя во 2-м круге турнира в Майами
01:58
Родина проиграла во втором раунде квалификации в Майами
00:21
Эррани одолела Бенчич на старте соревнований в Майами
21 марта 2017, вторник
23:51
45-летний Аль-Айнауи одержал первую победу за семь лет
22:49
Потапова проиграла Чепеловой и не вышла в основную сетку турнира в Майами
22:03
Кузнецова сыграет с Минэллой, а Кербер — с Инъин во 2-м круге турнира в Майами
21:47
Квитова: делаю всё, чтобы у меня появился ещё один шанс в теннисе
21:31
Южный проиграл в финале квалификации «Мастерса-1000» в Майами
20:41
Герой Уимблдона-2016 Маркус Уиллис стал отцом
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Какое поражение Роджера Федерера, на ваш взгляд, самое неожиданное в карьере?
Олимпиада-2004. 2-й круг. Бердых – 6:4, 5:7, 5:7.
Индиан-Уэллс-2007. 2-й круг. Каньяс – 5:7, 2:6.
Майами-2007. 4-й круг. Каньяс – 6:7, 6:2, 6:7.
Олимпиада-2008. 1/4 финала. Блэйк – 4:6, 6:7.
Уимблдон-2011. 1/4 финала. Цонга – 6:3, 7:6, 4:6, 4:6, 4:6.
Уимблдон-2013. 2-й круг. Стаховский – 7:6, 6:7, 5:7, 6:7.
Гамбург-2013. 1/2 финала. Дельбонис – 6:7, 6:7.
US Open-2013. 4-й круг. Робредо – 6:7, 3:6, 4:6.
Australian Open-2015. 3-й круг. Сеппи — 4:6, 6:7, 6:4, 6:7.
Дубай-2017. 2-й круг. Донской – 6:3, 6:7, 6:7.
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