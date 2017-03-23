Шведова: лёгких и быстрых побед в наших матчах с Янкович не бывает

Представительница Казахстана Ярослава Шведова поделилась эмоциями после победы над сербкой Еленой Янкович в матче первого круга турнира в Майами со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3).
«Это был удивительный матч, настоящая битва на корте. Елена — прекрасная соперница, противостоять ей нелегко. Я рада, что смогла сыграть хорошо, расслабиться и насладиться матчем. В начале года мне этого не хватало.
Елена — боец, играть с ней всегда было непросто. Я говорила с тренером после матча, и он напомнил мне о наших предыдущих трёхсетовых поединках. Так получается, что лёгких и быстрых побед в наших матчах не бывает.
Моя подготовка к сезону была не лучшей, так как я получила травму и не могла нормально тренироваться. Я не могла вернуть прежние ощущения, свою игру и уверенность. Я просто ездила на турниры, чтобы найти всё это. Иногда было нелегко, мне не везло. Сейчас наконец у меня будет время отдохнуть, расслабиться, очистить разум и начать подниматься со дна», — цитирует Шведову официальный сайт тура.