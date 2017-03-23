Веснина/Макарова могут возглавить парный рейтинг WTA по итогам турнира в Майами

Россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова могут подняться на первую строчку парного рейтинга WTA по итогам турнира в Майами. Для этого олимпийским чемпионкам нужно завоевать титул и рассчитывать на то, что лидеры посева Бетани Маттек-Сэндс (США) и Люси Шафаржова (Чехия) не смогут дойти до полуфинала, а француженка Кристина Младенович — до финала, сообщает официальный сайт тура.
Младенович на соревнованиях в Майами сыграет в паре с россиянкой Светланой Кузнецовой.
В парном рейтинге WTA лидирует Маттек-Сэндс. Младенович занимает третью строчку, Веснина и Макарова — пятую.