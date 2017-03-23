Кырстя: ближе к концу второй партии матча с Пуиг я немного сбавила обороты

Румынская теннисистка Сорана Кырстя прокомментировала свою победу в матче первого круга турнира в Майами над пуэрториканкой Моникой Пуиг со счётом 6:2, 6:4.
«Все знают, что я не могла играть из-за травм плеча. Сейчас для меня большая честь выходить на центральный корт в вечерней сессии в Майами. Мне повезло.
Я очень рада, что смогла победить в двух сетах. Я мощно начала поединок, но ближе к концу второй партии немного сбавила обороты. Я довольна тем, как сражалась на корте, и тем, как выиграла последний гейм», — цитирует Кырстю официальный сайт тура.