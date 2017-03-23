Дель Потро: играть с Федерером всегда приятно. Это лучший теннисист всех времён

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, проигравший в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе сербу Новаку Джоковичу со счётом 5:7, 6:4, 1:6, оценил свою нынешнюю форму и поделился ожиданиями от возможной встречи со швейцарцем Роджером Федерером на соревнованиях в Майами
«Думаю, я демонстрирую хороший теннис, выигрываю матчи. С каждой неделей моя игра становится всё лучше. Для меня большая честь играть с соперниками топ-уровня. Конечно, мне хотелось бы встретиться с Новаком не во втором-третьем круге в Индиан-Уэллсе, а в финале. Но ситуация изменится, если я улучшу своё положение в рейтинге.
Возможная встреча с Федерером в Майами? В этом году он играет здорово. Очень скоро он вернётся на топ-позиции в рейтинге. Играть с ним всегда приятно. Это лучший теннисист всех времён. Если мы встретимся в Майами, я хочу прочувствовать атмосферу, так как на игре будет немало аргентинцев, которые меня поддержат.
Иногда на турнире в Майами мне не везло, иногда я не мог выступать из-за травм. В этом году постараюсь пройти как можно дальше», — рассказал дель Потро в интервью официальному сайту тура.