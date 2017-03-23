Надаль: если бы не Тони, я бы играл в футбол, а не в теннис

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал решение своего дяди и тренера Тони Надаля не сопровождать его на турнирах в следующем году.
«Думаю, я буду готов выступать в туре без Тони. Это не революция. Просто он решил больше со мной на турниры не ездить. Я уважаю его решение. Я благодарен ему за всё, но это не большие изменения. Да, это нечто новое, к этому нужно адаптироваться, как и ко многим другим вещам в жизни. Наши отношения не изменятся. Если он принял такое решение, значит считает его лучшим для себя и, пожалуй, для меня тоже.
Я всегда прислушиваюсь к его словам. Если бы не Тони, я бы играл в футбол, а не теннис. Он оказал серьёзное влияние на мою игру, личность и образование», — цитирует Надаля Tennis World USA.