Дель Потро: конечно, Федерер может стать первой ракеткой мира

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, который в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами может встретиться со швейцарцем Роджером Федерером, оценил прогресс 18-кратного чемпиона соревнований серии «Большого шлема».
«Меня не удивляет, что Роджер играет на таком уровне. Если он продолжит играть так, то вскоре вернётся на лидирующие позиции. Конечно, он может стать первой ракеткой мира. Он снова может выигрывать матчи, даже не показывая свой лучший теннис. К тому же, он значительно прибавил в игре слева», — приводит слова дель Потро Tennis World.