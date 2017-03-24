Радваньска прошла в третий круг турнира в Майами, где сыграет с Лучич-Барони

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (5) вышла в третий круг турнира в Майами. Во втором раунде она обыграла китаянку Ван Цян — 7:6 (7:3), 6:1.
Поединок продолжался 1 час 43 минуты. На счету Радваньской 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. За место в четвёртом круге Агнешка сразится с хорваткой Мирьяной Лучич-Барони (26), которая во втором раунде одолела украинку Катерину Бондаренко — 6:2, 2:6, 7:6 (7:2).
В третий круг турнира вышли также китаянка Чжан Шуай (30) и теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева (27).