А. Радваньска: после паузы из-за дождя я заиграла лучше

Польская теннисистка Агнешка Радваньска поделилась впечатлениями после победы над китаянкой Ван Цян во втором круге турнира в Майами со счётом 7:6 (7:3), 6:1.
«У меня были шансы завершить первый сет в свою пользу раньше, но не получилось. Самым важным в той партии был тай-брейк, который я провела отлично, очень агрессивно. Это стало ключом к успеху. После паузы из-за дождя я заиграла лучше. Хотя условия были непростыми. Я смогла успокоиться и стала действовать увереннее. Дождь мне особо не мешал», — цитирует Радваньскую официальный сайт тура.