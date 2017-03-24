Цибулкова: рада, что сумела выполнить свою задачу в матче с Сепеде-Ройг

Словачка Доминика Цибулкова прокомментировала свою победу над Вероникой Сепеде-Ройг из Парагвая во втором круге турнира в Майами со счётом 6:3, 6:2. Следующей оппоненткой 27-летней уроженки Братиславы станет бельгийка Кирстен Флипкенс.
«На протяжении всего матча я действовала агрессивно. Это моя первая игра здесь, было довольно жарко. Условия оказались непростыми. Однако я сумела справиться. Я раньше никогда не встречалась с Вероникой, это был новый опыт для меня. Рада, что сумела выполнить свою задачу.
Матч с Флипкенс будет интересным. Мы играли в дуэте, когда я ещё выступала в парном разряде», — цитирует Цибулкову официальный сайт тура.