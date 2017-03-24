Тарпищев: благодарен президенту ITF, который впервые приехал в Россию

Член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса Россиив рамках видеомоста Москва – Сочи, посвящённому проведению ежегодной Генеральной ассамблеи Европейской теннисной ассоциации, поблагодарил за приезд в Россию главу Международной федерации тенниса«Хочу выразить благодарность президенту международной федерации, который приехал в Россию впервые. Мы не расстроим его! Работать со звёздами всегда как сложно, так и интересно.Что будет делаться для развития тенниса? Министерство определит 24 опорных центра по России, и теннис придёт туда, где нас любят. Где есть интерес губернатора, властей. Мы открыты. Есть много академий и школ. Интерес в регионах большой. Вопрос развития всецело зависит от регионов, мы всегда готовы к работе», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.