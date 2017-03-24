Тарпищев: выбор за Весниной, в каком направлении она пойдёт

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянки Елены Весниной на турнире в Индиан-Уэллсе.
«Веснина — отличная и великая теннисистка. Её рейтинг в личном разряде говорит о том, что она как полноценный одиночник, так и парный игрок. Другое дело, что сочетать одно с другим достаточно сложно. Выбор за ней, в каком направлении она пойдёт. Сейчас же её нужно поздравить с выдающимся результатом и успехами за последние два года», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.