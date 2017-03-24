Дюпре: оцениваю итог своей работы во главе Тennis Еurope как удовлетворительный

Президент Европейской ассоциации тенниса (Тennis Еurope)оценил свою работу на этом посту. В рамках генеральной ассамблеи Тennis Еurope в Сочи пройдут выборы нового руководства организации.«Это был большой срок и в целом оцениваю итог своей работы как удовлетворительный. Увеличилось количество юниорских и взрослых турниров. Мы сделали теннис доступным для всех, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Мы также развивали программу солидарности, в рамках которой более развитые страны в плане тенниса, помогали тем, кто менее развит в этой области. В Африке мы готовили местных теннисистов и менеджеров, так как считаем, что там юные теннисисты являются очень перспективными. Повторюсь, ничто не бывает идеальным, но итог нашей работы позитивный», — передаёт слова Дюпре корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.