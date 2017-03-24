Тарпищев: если Дмитриев станет главой Tennis Europe, это будет плюсом для всех

Президент Федерации тенниса Россииоценил шансына избрание на пост президента Европейской ассоциации тенниса. Генеральная ассамблея Европейской теннисной ассоциации завершится в Сочи 25 марта.«Во многом благодаря Дмитриеву шло строительство национального теннисного центра. Мы получили финансовые возможности для спорта высших достижений. Он уважаемый человек во всех сферах деятельности. Если он выиграет, это будет большим плюсом для всех нас. Несомненно, мы попробуем продолжить тот титанический труд, который провёл Дюпре. О шансах Дмитриева говорить неэтично, они равны. Всё решат программы, которые представят кандидаты», — передаёт слова Тарпищева корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.