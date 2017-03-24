Хэггерти: новый формат Кубка Дэвиса может сделать турнир интереснее

Президент Международной федерации тенниса Дэвид Хэггерти выразил уверенность, что в современном теннисе назрела необходимость реформирования соревнований для поддержания зрелищности игры.
«Мы должны идти в ногу с требованиями сегодняшних потребителей. Делать теннис более динамичным и зрелищным. В этой связи нужно обсуждать реформирование фирменных соревнований. Таких как Кубок Дэвиса. Предлагается играть матчи не из пяти, а из трёх сетов и проводить кубковые матчи в течение не трёх, а двух дней. В таком формате предложенные турниры можно сделать более интересными», — передаёт слова Хэггерти корреспондент «Чемпионата» Владислав Гринчик.