Тиафо: при счёте 7:5, 4:1 я стал думать: «Боже, я сыграю с Федерером»

Американец Фрэнсис Тиафо поделился ожиданиями от матча со швейцарцем Роджером Федерером во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. На старте соревнований он одолел россиянина Константина Кравчука со счётом 7:5, 5:7, 6:1.
«У него где-то миллион титулов на турнирах „Большого шлема“. Я не могу передать, насколько я рад предстоящей встрече с ним. Наверное, из-за того, что я знал турнирную сетку, при счёте 7:5, 4:1, я стал торопиться и думать: „Боже, я сыграю с Роджером“. Он мой кумир, он кумир для всех. Игроки тура всё ещё не отрываясь смотрят на него. Он абсолютная легенда. Мы надеемся, что он никогда не завершит карьеру, потому что он настоящий посол нашего вида спорта.
Думаю, я демонстрирую хороший теннис. Я упорно работаю каждый день и прохожу процесс становления как игрок, как человек. Сыграть с Роджером — большая честь для меня. Я отдам все силы на корте», — цитирует Тиафо официальный сайт тура.